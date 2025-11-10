В индустриальном парке «Есипово» начнут собирать стоматологические микроскопы
Компания «Фирма БСТ-3» приобрела помещение площадью 600 квадратных метров в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. На этой площадке планируют организовать сборку и сервисное обслуживание операционных и стоматологических микроскопов ZUMAX, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Такие приборы используют в хирургии, стоматологии, оториноларингологии и нейрохирургии. Проект предполагает ежегодный выпуск до 200 единиц самых востребованных моделей.
«Инвестиции в проект оценивают в 120 млн рублей. На площадке создадут до 25 высокотехнологичных рабочих мест для инженеров-сборщиков, оптиков, специалистов по контролю качества и техобслуживанию. Запустить первую очередь планируют в середине будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«Фирма БСТ-3» – официальный дистрибьютор стоматологических микроскопов ZUMAX в России. Это один из крупнейших производителей операционных микроскопов в мире. Ранее у компании не было собственных производственных мощностей в Подмосковье. Новый объект станет первой производственной базой «Фирмы БСТ-3» в России.
Покупка объекта – часть стратегии долгосрочного развития ZUMAX, направленной на локализацию технологических процессов в нашей стране, расширение производственного потенциала и повышение независимости от внешних поставок.