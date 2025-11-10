В индустриальном парке «Есипово» начнут собирать стоматологические микроскопы

10 ноября 2025, 17:59

оригинал Фото: компания «Фирма БСТ-3»

Компания «Фирма БСТ-3» приобрела помещение площадью 600 квадратных метров в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. На этой площадке планируют организовать сборку и сервисное обслуживание операционных и стоматологических микроскопов ZUMAX, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Такие приборы используют в хирургии, стоматологии, оториноларингологии и нейрохирургии. Проект предполагает ежегодный выпуск до 200 единиц самых востребованных моделей.



«Инвестиции в проект оценивают в 120 млн рублей. На площадке создадут до 25 высокотехнологичных рабочих мест для инженеров-сборщиков, оптиков, специалистов по контролю качества и техобслуживанию. Запустить первую очередь планируют в середине будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.