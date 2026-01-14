Подмосковная компания зарегистрировала новый препарат для лечения ВИЧ у детей
Компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый отечественный препарат «Ралтико» для терапии вируса иммунодефицита человека у детей от двух до 12 лет. На заводе в особой экономической зоне «Дубна» планируется производить до 1,5 млн упаковок лекарства в год, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Лекарственное средство с действующим веществом ралтегравир входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это уже пятое лекарство в линейке лекарственных средств от ВИЧ в портфеле «ПСК Фарма». Таблетки рекомендованы именно для лечения детей – у них приятные ароматы апельсина и банана.
«В ходе завершённого в 2024 году клинического исследования подтверждена эквивалентность нашего препарата «Ралтико» оригинальному лекарственному средству – жевательным таблеткам «Исентресс». В дальнейшем мы продолжим расширять свой портфель за счёт качественных и эффективных препаратов для широкого круга пациентов», – поделилась планами гендиректор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.«ПСК Фарма» активно развивает линейку выпускаемых лекарств.
«Компания непрерывно пополняет портфель ЖНВЛП в областях пульмонологии, эндокринологии, онкологии, ревматологии и других. Параллельно она наращивает производственные мощности. За три первых квартала прошлого года в развитие предприятия инвестировано 1,7 млрд рублей», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным Республиканской клинической инфекционной больницы в Санкт-Петербурге на конец 2024 года, в России среди людей, живущих с ВИЧ, – более 10 000 детей и подростков.
Компания «ПСК Фарма» входит в состав ГК «Рус Биофарм».