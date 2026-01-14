Подмосковная компания зарегистрировала новый препарат для лечения ВИЧ у детей

14 января 2026, 16:33

оригинал Фото: компания «ПСК Фарма»

Компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый отечественный препарат «Ралтико» для терапии вируса иммунодефицита человека у детей от двух до 12 лет. На заводе в особой экономической зоне «Дубна» планируется производить до 1,5 млн упаковок лекарства в год, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Лекарственное средство с действующим веществом ралтегравир входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это уже пятое лекарство в линейке лекарственных средств от ВИЧ в портфеле «ПСК Фарма». Таблетки рекомендованы именно для лечения детей – у них приятные ароматы апельсина и банана.

«В ходе завершённого в 2024 году клинического исследования подтверждена эквивалентность нашего препарата «Ралтико» оригинальному лекарственному средству – жевательным таблеткам «Исентресс». В дальнейшем мы продолжим расширять свой портфель за счёт качественных и эффективных препаратов для широкого круга пациентов», – поделилась планами гендиректор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«Компания непрерывно пополняет портфель ЖНВЛП в областях пульмонологии, эндокринологии, онкологии, ревматологии и других. Параллельно она наращивает производственные мощности. За три первых квартала прошлого года в развитие предприятия инвестировано 1,7 млрд рублей», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности науки Московской области Екатерина Зиновьева.