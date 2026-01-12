Подмосковные проекты получили больше всех займов Фонда развития промышленности

12 января 2026, 19:04

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область лидирует по числу займов, выданных Фондом развития промышленности России под инвестиционные проекты на территории региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





За время своей деятельности ФРП профинансировал более 2000 промышленных проектов из 79 регионов страны.

«184 инвестпроекта, реализуемых в регионе, получили льготные займы в ФРП России за всё время работы фонда. Это самый большой показатель по России. Суммарный объём займов, выданных фондом подмосковным проектам, составил 70,9 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.