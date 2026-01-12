Подмосковные проекты получили больше всех займов Фонда развития промышленности
Московская область лидирует по числу займов, выданных Фондом развития промышленности России под инвестиционные проекты на территории региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
За время своей деятельности ФРП профинансировал более 2000 промышленных проектов из 79 регионов страны.
«184 инвестпроекта, реализуемых в регионе, получили льготные займы в ФРП России за всё время работы фонда. Это самый большой показатель по России. Суммарный объём займов, выданных фондом подмосковным проектам, составил 70,9 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в ведомстве, по программам фонда можно получить льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до семи лет на сумму от пяти миллионов до двух миллиардов рублей.