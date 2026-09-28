Подмосковная компания завоевала две награды премии «Надежда на технологии»
Компания МЕТИЗ получила две награды Национальной премии «Надежда на технологии 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Группа компаний МЕТИЗ специализируется на разработке и производстве комплектующих для протезирования.
«Она работает на двух производственных площадках – в городских округах Щёлково и Мытищи. Сегодня это ведущее российское предприятие, которое осуществляет полный цикл протезирования конечностей – от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента с последующей реабилитационной программой», – рассказали в министерстве.В рамках премии «Надежда на технологии» компания получила две награды. Компания заняла второе место в номинации «За вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна». В конкурсной заявке МЕТИЗ описал результаты развития собственной инженерной и производственной базы.
Также второе место компания получила в номинации «Лучшая публикация в средствах массовой информации на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии». На конкурс был представлен социальный ролик, посвященный новой разработке компании – электронному коленному модулю.
Как отметили в ведомстве, национальная премия проводится с 2016 года и отмечает проекты, компании и специалистов, которые внесли значимый вклад в развитие отечественной реабилитационной индустрии.