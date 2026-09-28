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Участники экологической акции в Красногорске посадили более 1000 саженцев ели

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Под посёлком Нахабино состоялась традиционная акция «Наш лес. Посади своё дерево». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.



В экологический десант вошли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, представители администрации округа и трудовых коллективов, а также специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Пройдёт немного времени, и окрепшие деревца станут настоящим зелёным щитом региона, дающим кислород и радующим глаз», – отметили в администрации.
Там уточнили, что на площади 0,3 гектара высадили около 1000 трёхлетних елей, выращенных в подмосковных питомниках.
Лора Луганская

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