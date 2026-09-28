Школьников Коломны предупредили о вербовщиках экстремистских организаций

28 сентября 2026, 11:21

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую акцию «Вместе против террора!» провели полицейские в одной из школ Коломны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Ученикам рассказали, что такое терроризм и экстремизм, как они проявляются в обществе в целом и в молодёжной среде в частности.





«Ребятам также рассказали об уловках, которые используют преступники для вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность. В частности, злоумышленники могут предлагать «простую подработку», выдавать свои задания за игру-квест и прибегать к шантажу», — говорится в сообщении.