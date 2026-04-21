Подмосковная компания завоевала премию по безопасной разработке Security UP

21 апреля 2026, 14:00

Компания из Московской области стала одним из обладателей премии «Security UP: Безопасность начинается с кода». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.





На конкурс подали около 40 заявок, 15 из которых были включены в шорт‑лист и прошли этап защиты перед жюри.



Критериями оценки номинантов стали новаторский подход, глубокая техническая проработка, соответствие передовым практикам DevSecOps, реальная польза для бизнеса и возможность тиражирования.

«Центр информационной безопасности Московской области стал победителем в номинации «Региональный импульс: развитие DevSecOps в регионах». Команда победителей внедрила практики безопасной разработки в госорганах правительства Подмосковья, имеющие потенциал масштабирования в других регионах», – рассказали в ведомстве.