Подмосковный портал принял порядка 900 заявлений на договор для оказания соцуслуг

14 апреля 2026, 22:58

На подмосковный портал госуслуг с начала года поступило около 900 заявлений для заключения договора на оказание услуг с использованием социального сертификата. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Подать заявление могут граждане, которые проживают на территории региона и имеют социальный сертификат, выданный по факту признания человека нуждающимся в помощи. По такому документу жители могут оформить договор на предоставление социального обслуживания на дому или в полустационарной форме.

«Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью подтверждённой учётной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Проект договора поступит в личный кабинет заявителя. Если нужно поменять исполнителя услуг, необходимо сначала расторгнуть предыдущий договор, а потом подать новое заявление», – рассказали в ведомстве.