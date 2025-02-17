Подмосковная конькобежка Аймалетдинова завоевала медаль V этапа Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль выиграла представительница Московской области Фаиля Аймалетдинова на пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту (шорт-трек), сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Фаиля Аймалетдинова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогам забега на 1000 метров среди женщин. Её результат составил 1 минуту и 34,926 секунды. Золотую медаль в этой дисциплине выиграла представительница Челябинской области, а бронза досталась спортсменке из Свердловской области», — говорится в сообщении.В областном Минспорта отметили, что пятый этап Кубка России по конькобежному спорту стал финальным в этом сезоне, и напомнили, что на предыдущем этапе Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль в забеге на 1500 метров.
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