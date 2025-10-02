В Люберцах запустят производство весоизмерительной техники для грузовиков
В Подмосковье при поддержке региона запустят производство весоизмерительной техники для грузовиков. Новый завод построили в городском округе Люберцы, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного объекта получила «Весизмерительная компания «Тензо-М».
«Объём инвестиций в проект превысил 290 млн рублей. После запуска предприятия на полную мощность на нём создадут 20 рабочих мест. В рамках поддержки областное правительство предоставило в аренду инвестору земельный участок на льготных условиях – без проведения торгов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Завод построен на участке площадью 1,5 га. На нём будут выпускать весовое оборудование, позволяющее автоматически измерять весогабаритные параметры в процессе движения автомобиля. На участке также запустят испытательный полигон для отработки этих систем.
ВИК «Тензо-М» работает в сфере производства измерительной техники для большегрузов с 1990 года. В министерстве назвали компанию одним из лидеров в России по выпуску весового оборудования.