Подмосковная «Красная Машина Юниор» выиграла первый этап юношеского Кубка России

17 сентября 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Во Владимире завершился первый этап Всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет «Кубок России». Победителем группы С стала подмосковная команда «Красная Машина Юниор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Хоккеисты подмосковной хоккейной Академии «Красная Машина» 2011 года рождения одержали четыре победы в четырёх матчах.

«Кубок России – турнир Федерации хоккея страны с участием сильнейших хоккеистов своего возраста. На нём команды ведущих школ и академий получают регулярную игровую практику на высоком уровне. В этом сезоне в соревнованиях участвуют 20 команд, разделённых на четыре группы. Для подмосковной Академии «Красная Машина» это первое участие в Кубке России», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Выступление команды на первом этапе Кубка России оцениваем положительно: четыре матча – четыре победы. Но для нас не менее важно, как «Красная Машина Юниор» прошла этот турнир. Все игры получились разными, и от матча к матчу ребята становились увереннее, лучше чувствовали друг друга», – сказал главный тренер «Красной Машины Юниор» 2011 года Павел Левашов.