Готовность капремонта детсада «Колосок» в селе Федино достигла 95%
Детский сад «Колосок» при средней школе «Горизонт», расположенный в селе Федино округа Воскресенск, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание обновляют в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«Сейчас рабочие проводят финальную отделку, монтируют инженерные коммуникации, занимаются пусконаладкой, собирают и расставляют мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Закончить ремонт должны в текущем году.
Ранее сообщалось, что в Московской области в этом году откроются для посетителей 11 благоустроенных лесопарков. Работы на двух объектах уже завершены.