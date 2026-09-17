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Готовность капремонта детсада «Колосок» в селе Федино достигла 95%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад «Колосок» при средней школе «Горизонт», расположенный в селе Федино округа Воскресенск, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Здание обновляют в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.

«Сейчас рабочие проводят финальную отделку, монтируют инженерные коммуникации, занимаются пусконаладкой, собирают и расставляют мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Закончить ремонт должны в текущем году.

Ранее сообщалось, что в Московской области в этом году откроются для посетителей 11 благоустроенных лесопарков. Работы на двух объектах уже завершены.
Лев Каштанов

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