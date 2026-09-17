Проект по производительности труда сэкономил бизнесу Подмосковья 12 млрд рублей
Совокупный экономический эффект для компаний-участников федерального проекта «Производительность труда» превысил 12 миллиардов рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в Мининвесте, Подмосковье входит в первую пятёрку регионов по числу компаний, участвующих в проекте.
«Уже сотни компаний Московской области присоединились к проекту «Производительность труда». Вместе со специалистами Регионального центра компетенций предприятия находят слабые места в производственных процессах, сокращают потери времени и ресурсов. Компании, которые уже внедрили эти решения, получили реальный экономический эффект», – отметила Зиновьева.После внедрения инструментов бережливого производства компаниям удаётся в среднем на 57% увеличить выработку, на 32% сократить незавершённое производство и на 34% снизить время протекания процессов.