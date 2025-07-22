В лесах Подмосковья за неделю провели более тысячи патрулирований

22 июля 2025, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

1090 патрулирований лесных территории провела лесная охрана Московской области совместно с сотрудниками МЧС, полиции и других ведомств в период с 14 по 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





В ходе патрулирований было выявлено более 30 нарушений лесного законодательства.



