В лесах Подмосковья за неделю провели более тысячи патрулирований
1090 патрулирований лесных территории провела лесная охрана Московской области совместно с сотрудниками МЧС, полиции и других ведомств в период с 14 по 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
В ходе патрулирований было выявлено более 30 нарушений лесного законодательства.
В ведомстве напомнили, что нарушение противопожарных правил в лесах грозит крупными штрафами. Для физлица штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.«За неделю зафиксировано 31 нарушение. Из них 20 были связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности в лесах», — уточнил глава Комлесхоза региона Алексей Ларькин.