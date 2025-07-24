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В лесах Подмосковья с начала года выявили более 40 фактов незаконной рубки

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

47 случаев незаконной вырубки деревьев выявили в лесах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.



Вырубки были обнаружены в ходе патрулирования земель лесного фонда, рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.

«Патрулирование проводится ежедневно. По выявленным с начала года вырубкам открыто восемь уголовных дел. По остальным случаям проводятся процессуальные действия», — отметил Ларькин.
Он добавил, что общая сумма ущерба, причинённого лесам нелегальными вырубками, составила более 4,4 млн рублей.

В ведомстве также напомнили, что штраф за повреждение лесных насаждений для физических лиц составляет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до полумиллиона рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы на срок до семи лет.
Лев Каштанов

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