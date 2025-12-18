Подмосковная лыжница завоевала три медали Кубка России по прыжкам с трамплина
Представительница Московской области Ксения Каблукова взяла две серебряные и одну бронзовую медаль на этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На вторую ступень пьедестала почёта Ксения поднялась в соревнованиях среди женщин на трамплине К-95 в рамках третьего этапа Кубка.
«Ещё одну серебряную медаль подмосковной спортсменке принёс четвёртый этап турнира. Первое место заняла магаданская лыжница, а третье — представительница Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.На пятом этапе соревнований Каблукова получила бронзовую медаль, а первое и второе места достались спортсменкам из Магаданской области.
Этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходили в городе Чайковский в Пермском крае с 10 по 15 декабря.