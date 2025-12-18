Подмосковная лыжница завоевала три медали Кубка России по прыжкам с трамплина

18 декабря 2025, 11:54

оригинал Ксения Каблукова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Представительница Московской области Ксения Каблукова взяла две серебряные и одну бронзовую медаль на этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На вторую ступень пьедестала почёта Ксения поднялась в соревнованиях среди женщин на трамплине К-95 в рамках третьего этапа Кубка.





«Ещё одну серебряную медаль подмосковной спортсменке принёс четвёртый этап турнира. Первое место заняла магаданская лыжница, а третье — представительница Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.