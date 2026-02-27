Подмосковная мобильная бригада помощи бездомным совершила около 500 выездов

27 февраля 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 500 выездов совершил социальный патруль Центра социальной адаптации Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсоцразвития.





В задачи патруля входит оказания помощи людями, оставшимся без крыши над головой. Особенно важна эта работа в холодное время года.





«За прошлый год и первые месяцы 2026 года мобильная бригада совершил около 500 выездов в различные города региона. Наши соцработники доставляют бездомных в Центр социальной адаптации, где им предоставляют ночлег, питание и предметы первой необходимости», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.