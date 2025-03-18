В Подмосковье прошло 280 молодёжных мероприятий ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Около 47 тыс. молодых жителей Подмосковья приняли участия в праздновании Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«По всему Подмосковью в честь памятной даты прошло более 280 праздничных мероприятий. В них участвовали свыше 47 тыс. молодых ребят», – отметила министр.День воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией отмечается 18 марта. 11 лет назад за это проголосовали более 96% жителей полуострова.
Во всех городских округах Московской области прошли концерты и фестивали, митинги, танцевальные флешмобы, викторины на знание истории, художественные выставки и кинопоказы, мастер-классы и многое другое.
Как отметили в министерстве, особенно трогательной стала акция «Севастопольский вальс», названная в честь любимого многими вальса Константина Листова на стихи Георгия Рублёва. Композиция считается неофициальным гимном Крымского полуострова.
В Мытищинском историко-художественном музее открылась выставка картин «Крымская весна». В экспозиции – 55 крымских пейзажей.
Более 150 молодогвардейцев Жуковского собрались на площади города. Активисты организовали танцевальный флешмоб.
Спортивно-патриотический флешмоб прошёл в Химках. Воспитанники спортшколы «Виктория» подготовили яркие выступления. На мероприятии выступили кавалер Ордена Почёта, полковник в отставке, ветеран боевых действий, специалист по военной истории Юрий Карпунов, заслуженный лётчик-испытатель России, полковник ВВС Аркадий Газарян, кавалер Ордена Красной Звезды, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Плохих.
В молодёжном центре «Космос» в Королёве можно было проверить свои знания истории в интеллектуальной патриотической игре.
Волонтёры Рошаля провели на улицах города викторину «Загадки Тавриды». Ребята предлагали желающим угадать, какие из перечисленных ими фактов относятся к Крыму. Правильно ответившие получали открытку с фото достопримечательностей Крымского полуострова.
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Лора Луганская