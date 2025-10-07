Подмосковная «Орбита» выиграла Всероссийский баскетбольный турнир

07 октября 2025, 19:18

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольная команда «Орбита» из города Дзержинский городского округа Люберцы стала победителем Всероссийского турнира «Быстрый прорыв». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Юные спортсмены провели пять матчей и победили в каждом из них. В финале «Орбита» одолела сильных соперников из московского «Динамо».



«Мы уже в третий раз выходим в финал этих соревнований, но взять золото удалось только сейчас. Ребята боролись за каждый мяч во всех эпизодах игры. Подмосковный коллектив дал бой сильнейшим командам Москвы. Боевой настрой и уверенность в своих силах позволили достичь желаемого результата», – рассказал тренер команды Максим Егоров.