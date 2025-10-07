БК «Химки» продолжил победную серию в чемпионате Суперлиги
Баскетбольный клуб «Химки» выиграл второй матч чемпионата Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Химчане набрали первую сотню баллов в сезоне, взяв верх над «Барнаулом» – 104:82. Игра проходила на домашней площадке.
«Хочу поздравить ребят и болельщиков с этой победой. Мы контролировали игру на протяжении всей встречи, выполнили 29 результативных передач. Это означает, что мы двигали мяч, делились им, находили свободные броски. В некоторые моменты были спады нападений, но мы смогли вернуться в колею», – поделился впечатлениями главный тренер БК «Химки» Глеб Плотников.Следующий матч химчане проведут на выезде. 13 октября в Санкт-Петербурге им предстоит сразиться с «Зенитом-2».
Ранее сообщалось, что БК «Химки» победил в первом матче нового сезона чемпионата Суперлиги, обыграв «Новосибирск».