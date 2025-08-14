В Росгвардии назвали лучший способ защитить от воров подмосковный коттедж
Оптимальный вариант обезопасить от воров подмосковные дачу или коттедж – поставить охранную сигнализацию с выводом на пульт местной охраны. Об этом сообщил «Радио 1» заместитель начальника Межрайонного отдела вневедомственной охраны по Троицкому и Новомосковскому административным округам по технике Александр Ларионов.
«При срабатывании сигнализации к вам приедет экипаж Росгвардии, и, если в коттедже будут злоумышленники, их обезвредят. Для этого нужно обратиться в ближайший к вам по территориальности отдел местной охраны Росгвардии. Нужно будет написать соответствующее заявление, чтобы специалист технической службы дал вам определённые рекомендации, порекомендовал определённые приборы, рассказал, какие в доме уязвимые места. Дальше надо будет просто следовать его рекомендациям. Всё происходит совместно с хозяевами дома. Они определяют самые слабые точки. Но есть определённые базовые минимумы, которые надо соблюсти», – пояснил подполковник полиции.Он также рассказал, какие технологии использует вневедомственная охрана Росгвардии для защиты домов, дач и коттеджей.
«Все подвижные конструкции входные двери, распашные оконные проёмы защищаются на открывание магнитно-контактными извещателями. Если дверь или окно откроются, датчик разомкнётся, и пойдёт сигнал тревоги на пульт местной охраны. Дежурный офицер Центра оперативного управления направит по адресу экипаж, и он проверит, соответствует информации действительности или нет», – отметил Ларионов.Он добавил, что, как правило, рядом с входной дверью ставится пульт управления системой, определяется код, который придумывает сам заказчик. Он подходит к пульту, когда сдаёт объект под охрану, закрывает все окна, вводит свой код и нажимает на клавиатуре пентаграмму «Сдать».
«У заказчика есть определённое время задержки, чтобы спокойно выйти, не торопиться. Это могут быть 30 секунд или, например, 45, в зависимости от возраста клиента. Он закрывает входную дверь, смотрит на индикаторную лампу – это такой световой извещатель. Когда он загорается монотонным красным цветом, это означает что дом, коттедж или другой объект в автоматическом режиме встал под охрану на пульт. Человек может спокойно уезжать по своим делам. Он будет знать, что в данный момент объект недвижимости находится под надёжной охраной Росгвардии», – сказал собеседник «Радио 1».Александр Ларионов дополнил, что выездная охрана предоставляет услуги по охране квартир, гаражей, жилых домов, подъездов, различных объектов любых форм собственности. Охраняют также транспортные средства, если они оборудованы системой ГЛОНАСС. Это направление сейчас набирает обороты.
Подполковник полиции назвал стоимость подобных услуг весьма демократичной – в среднем 376 рублей в месяц.