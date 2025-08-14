В Росгвардии назвали лучший способ защитить от воров подмосковный коттедж

14 августа 2025, 16:09

Фото: Медиаархив Подмосковья

Оптимальный вариант обезопасить от воров подмосковные дачу или коттедж – поставить охранную сигнализацию с выводом на пульт местной охраны. Об этом сообщил «Радио 1» заместитель начальника Межрайонного отдела вневедомственной охраны по Троицкому и Новомосковскому административным округам по технике Александр Ларионов.







«При срабатывании сигнализации к вам приедет экипаж Росгвардии, и, если в коттедже будут злоумышленники, их обезвредят. Для этого нужно обратиться в ближайший к вам по территориальности отдел местной охраны Росгвардии. Нужно будет написать соответствующее заявление, чтобы специалист технической службы дал вам определённые рекомендации, порекомендовал определённые приборы, рассказал, какие в доме уязвимые места. Дальше надо будет просто следовать его рекомендациям. Всё происходит совместно с хозяевами дома. Они определяют самые слабые точки. Но есть определённые базовые минимумы, которые надо соблюсти», – пояснил подполковник полиции.

«Все подвижные конструкции входные двери, распашные оконные проёмы защищаются на открывание магнитно-контактными извещателями. Если дверь или окно откроются, датчик разомкнётся, и пойдёт сигнал тревоги на пульт местной охраны. Дежурный офицер Центра оперативного управления направит по адресу экипаж, и он проверит, соответствует информации действительности или нет», – отметил Ларионов.

«У заказчика есть определённое время задержки, чтобы спокойно выйти, не торопиться. Это могут быть 30 секунд или, например, 45, в зависимости от возраста клиента. Он закрывает входную дверь, смотрит на индикаторную лампу – это такой световой извещатель. Когда он загорается монотонным красным цветом, это означает что дом, коттедж или другой объект в автоматическом режиме встал под охрану на пульт. Человек может спокойно уезжать по своим делам. Он будет знать, что в данный момент объект недвижимости находится под надёжной охраной Росгвардии», – сказал собеседник «Радио 1».