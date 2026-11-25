25 ноября 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники обманули 73-летнюю жительницу Сергиева Посада и забрали у неё все сбережения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала пенсионерке позвонила женщина, представилась её бывшим руководителем и предупредила, что с ней свяжутся представители правоохранительных органов из-за якобы произошедшей утечки конфиденциальных данных.





«Затем последовали звонки от людей, называвших себя сотрудниками полиции и Центробанка. Они убедили пенсионерку, что один из её бывших коллег передал сведения, используя которые с её счёта пытались перевести деньги на террористическую деятельность. И чтобы избежать этого, средства следует обналичить и передать «для декларирования», — говорится в сообщении.