Подмосковная пенсионерка отдала мошенникам более 10 млн рублей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники обманули 73-летнюю жительницу Сергиева Посада и забрали у неё все сбережения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала пенсионерке позвонила женщина, представилась её бывшим руководителем и предупредила, что с ней свяжутся представители правоохранительных органов из-за якобы произошедшей утечки конфиденциальных данных.
«Затем последовали звонки от людей, называвших себя сотрудниками полиции и Центробанка. Они убедили пенсионерку, что один из её бывших коллег передал сведения, используя которые с её счёта пытались перевести деньги на террористическую деятельность. И чтобы избежать этого, средства следует обналичить и передать «для декларирования», — говорится в сообщении.Пенсионерка в течение двух недель передала трём курьерам более десяти миллионов рублей, а потом поняла, что ей обманули, и обратилась в полицию.
Оперативники сумели установить личность и задержать одну из посыльных. Оказалось, что это 21-летняя жительница Подольска. Она рассказала, что отдала полученные 700 тысяч рублей неизвестному мужчине в Москве. Сейчас ведётся поиск остальных участников преступной схемы.