25 ноября 2026, 06:56

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кузбассе врачи спасли двух пациентов, доставленных из Тувы, в том числе мальчика, пережившего клиническую смерть. Об этом сообщил утром 25 ноября министр здравоохранения региона Андрей Тарасов в своём канале на платформе MAX.





Ранее ребёнка оперативно доставили в Кузбасский кардиоцентр из кемеровского аэропорта. Ему требовалась помощь специалистов НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что ещё до прилёта в Кемерово мальчик перенёс клиническую смерть. Специалисты успешно имплантировали кардиовертер-дефибриллятор — ребёнок получает необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации под наблюдением врача-кардиолога.



