В Кузбассе врачи спасли двух пациентов, включая пережившего клиническую смерть мальчика
В Кузбассе врачи спасли двух пациентов, доставленных из Тувы, в том числе мальчика, пережившего клиническую смерть. Об этом сообщил утром 25 ноября министр здравоохранения региона Андрей Тарасов в своём канале на платформе MAX.
Ранее ребёнка оперативно доставили в Кузбасский кардиоцентр из кемеровского аэропорта. Ему требовалась помощь специалистов НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что ещё до прилёта в Кемерово мальчик перенёс клиническую смерть. Специалисты успешно имплантировали кардиовертер-дефибриллятор — ребёнок получает необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации под наблюдением врача-кардиолога.
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Вторым пациентом стал 34-летний мужчина, на которого упала плита. Он получил серьёзные травмы — компрессионный перелом трёх позвонков и оскольчатый перелом поперечных отростков. Его на реанимобиле привезли в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров имени святой великомученицы Варвары в Ленинске-Кузнецком.
Сейчас мужчина проходит консервативное лечение в нейрохирургическом отделении, операция не потребовалась. Пациент соблюдает постельный режим и носит жёсткий корсет, вскоре его начнут постепенно ставить на ноги и добавят физиопроцедуры.