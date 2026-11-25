25 ноября 2026, 07:04

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Омской области»

В Омске при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом погиб водитель, ещё шесть человек получили травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Омской области».