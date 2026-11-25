В Омске в ДТП с пассажирским автобусом погиб один человек, ещё шесть пострадали
В Омске при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом погиб водитель, ещё шесть человек получили травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Омской области».
По предварительной информации, за рулём автомобиля «Тойота Марк 2» находился мужчина, лишённый водительских прав. Во время обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «НефАЗ 5299», в салоне которого ехали около 30 пассажиров. После удара легковушку отбросило на обгоняемую машину «Тойота Платц», и предполагаемый виновник ДТП скончался на месте.
Также пострадали шесть пассажиров автобуса. Среди них — трое девятиклассников, которые возвращались домой после спектакля в сопровождении педагогов. В настоящий момент полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии. Проверку контролирует прокуратура города.
Читайте также: