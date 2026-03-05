Житель ХМАО получил ПЛС по делу об убийстве девочки в 2011 году

05 марта 2026, 16:12

Мужчина в ХМАО получил пожизненное по делу об убийстве девочки в Нягани

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Суд ХМАО вынес приговор по делу об убийстве 12-летней девочки в Нягани, которое оставалось нераскрытым более 15 лет.