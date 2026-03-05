Житель ХМАО получил ПЛС по делу об убийстве девочки в 2011 году
Суд ХМАО вынес приговор по делу об убийстве 12-летней девочки в Нягани, которое оставалось нераскрытым более 15 лет.
Как сообщили URA.RU в прокуратуре Югры, виновным признали Владимира Борисова, 1986 года рождения. По данным надзорного ведомства, суд назначил фигуранту пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворили частично — на сумму три миллиона рублей.
Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 30 апреля 2011 года в водосточном коллекторе в микрорайоне «Восточный» Нягани. На протяжении многих лет установить преступника не удавалось.
В 2022 году следствие установило причастность мужчины, однако к тому времени он уже скрывался. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. В октябре 2025 года подозреваемого задержали в Первоуральске Свердловской области, после чего этапировали в Югру и заключили под стражу.
Борисову вменяли убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием, а также изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Процесс проходил в закрытом режиме.
Читайте также: