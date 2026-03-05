Российская школьница выпала из окна и не выжила
В Томске погибла 14-летняя девочка, выпавшая из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает городской портал NGS70.RU.
Инцидент произошел вечером 1 марта на улице Ивана Черных. По словам очевидцев, школьница зашла в подъезд дома №66, а через 20 минут выпала из окна. К сожалению, спасти подростка не смогли.
Информацию изданию подтвердили в областном следкоме. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга десятиклассница упала с высоты 20-го этажа и приземлилась на козырек подъезда. Состояние девочки оценивалось как тяжелое.
До этого в Москве погибла 25-летняя студентка РАНХиГС, выпав из окна общежития на проспекте Вернадского.
