Российская школьница выпала из окна и не выжила

В Томске 14-летняя девочка выпала из окна и погибла
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Томске погибла 14-летняя девочка, выпавшая из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает городской портал NGS70.RU.



Инцидент произошел вечером 1 марта на улице Ивана Черных. По словам очевидцев, школьница зашла в подъезд дома №66, а через 20 минут выпала из окна. К сожалению, спасти подростка не смогли.

Информацию изданию подтвердили в областном следкоме. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга десятиклассница упала с высоты 20-го этажа и приземлилась на козырек подъезда. Состояние девочки оценивалось как тяжелое.

До этого в Москве погибла 25-летняя студентка РАНХиГС, выпав из окна общежития на проспекте Вернадского.

Лидия Пономарева

