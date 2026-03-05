Уголовник забил жену до смерти и пошел под суд
Жителя Калининградской области осудят за смертельное избиение своей жены. Об этом сообщает «МК в Калининграде».
По версии следствия, женщина подвергалась побоям со стороны мужа в течение двух дней. Сначала он ударил ее рукой по голове и ногой в бедро, а на следующий день нанес еще не менее четырех ударов по голове и восьми по телу. Спустя некоторое время пострадавшая скончалась от полученных травм.
Ранее фигурант уже был судим за убийство. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.
До этого сообщалось, что 41-летний житель Свердловской области, подозреваемый в убийстве бывшей жены, объяснил свои действия обидой из-за развода.
