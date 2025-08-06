Подмосковная певица Панюшкина вышла в финал международного конкурса «Родники»

06 августа 2025, 10:00

оригинал Фото: istockphoto.com/Berezko

Певица и композитор Ольга Панюшкина вошла в число финалистов третьего международного песенного конкурса «Родники». Теперь она примет участие в заключительном гала-концерте «Посвящение Героям Отечества», на котором будут определены победители. Об этом сообщает пресс-служба организатора конкурса — АНО «Движение Газманов-Родники».





На конкурс было подано около 2 тысяч заявок из разных российских регионов. В финал прошли 25 песен.





«Во время концерта «Посвящение Героям Отечества», который состоится в Санкт Петербурге 30 сентября, жюри выберет победителей в пяти номинациях. Кроме того, на сайте конкурса будет проводиться народное голосование, которое определит обладателя приза зрительских симпатий», — отмечается в сообщении.