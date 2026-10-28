Спортсмены Подмосковья стали призёрами чемпионата и первенства Европы по муайтай

28 октября 2026, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате и первенстве Европы по муайтай. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили с 17 по 25 октября в Париже. В них приняли участие 594 атлета из 44 стран.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Радомир Сербин из Одинцова, выступающий в элитном дивизионе в весовой категории 51 килограмм, а также юниорки Вероника Зудина из Химок в весе 36 килограммов и Раиса Зудина из Люберец в весе 34 килограмма», — говорится в сообщении.