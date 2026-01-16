Подмосковная полиция ищет мужчину, привязавшего к машине ребенка на снегокате

16 января 2026, 14:00

Фото: iStock/Motortion

В подмосковной Лобне полиция проверяет видео с автомобилем, к которому был привязан снегокат с ребёнком. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области, личность водителя устанавливается.





В ведомстве уточнили, что видеозапись обнаружили в интернете, а официальных сообщений и заявлений по факту в полицию не поступало. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия, по итогам которых действия водителя получат правовую оценку.





«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя автомашины. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — передает МВД.