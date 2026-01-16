Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой и арбалетом

16 января 2026, 13:38

Фото: iStock/NetPix

В Саратовской области мужчина предстанет перед судом за угрозы полицейским. Инцидент произошел в поселке Юбилейный Екатериновского района 14 и 15 октября 2025 года. Сотрудники МВД прибыли по вызову женщины, но встретились с агрессивным хозяином дома. Об этом пишет РИА Новости.