Жителя Саратовской области ждет суд за угрозы полицейским бензопилой и арбалетом
В Саратовской области мужчина предстанет перед судом за угрозы полицейским. Инцидент произошел в поселке Юбилейный Екатериновского района 14 и 15 октября 2025 года. Сотрудники МВД прибыли по вызову женщины, но встретились с агрессивным хозяином дома. Об этом пишет РИА Новости.
Когда полицейские постучали в дверь, 28-летний мужчина вышел с заряженным арбалетом. Он направлял его на каждого из правоохранителей и угрожал применением оружия. Затем россиянин нашел бензопилу и включил ее, продолжая угрожать сотрудникам. В итоге они покинули дом, почувствовав реальную угрозу.
На следующий день один из сотрудников снова пришел для обыска. Хозяин встретил его в состоянии алкогольного опьянения с топором и пригрозил использовать его.
Теперь дело рассмотрит Ртищевский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за угрозу применения насилия к представителям власти.
Читайте также: