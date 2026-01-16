В Татарстане осудили женщине, которая убила бывшего и закопала его тело в огороде

16 января 2026, 13:59

В Татарстане осудили женщину за убийство сожителя

Фото: iStock/blinow61

В Татарстане осудили женщину за убийство сожителя. Она закопала его тело в огороде. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.