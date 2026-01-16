В Татарстане осудили женщине, которая убила бывшего и закопала его тело в огороде
В Татарстане осудили женщину за убийство сожителя. Она закопала его тело в огороде. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.
Зимой 1998 года к россиянке пришел бывший сожитель, освободившийся из мест лишения свободы. Между ним и новым партнером женщины возник конфликт. В результате они расправились с гостем и скрыли следы преступления, закопав его в огороде.
Осенью 2024 года правоохранительные органы получили информацию о закопанном теле. При осмотре места преступления нашли останки. Гражданка сначала утверждала, что убийство совершил ее бывший мужчина, который уже не дожил до этого времени. Следователь установил психологический контакт с подозреваемой. В результате она призналась в содеянном и подробно рассказала о преступлении.
Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.
Читайте также: