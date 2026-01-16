Россиянин перерезал горло своей девушке, приревновав её в отпуске на Гоа
В индийском городе Арамболь произошла трагедия, связанная с ревностью. 37-летний Алексей Л. и его девушка Елена К. приехали на отдых, но спокойные дни быстро превратились в кошмар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ночью мужчина заподозрил, что возлюбленная переписывается с другим парнем. Скандал вспыхнул мгновенно.
В порыве гнева он несколько раз ударил Лену ножом. Однако этого ему показалось недостаточно. Ревнивец связал её руки, положил в ванну и перерезал горло.
Соседи, услышавшие крики, вызвали полицию. Алексей не попытался скрыться и остался на месте преступления. Правоохранители задержали его. Теперь ему грозит тюремный срок в Индии за совершенное преступление.
