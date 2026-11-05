Подмосковная прыгунья в воду дважды поднялась на пьедестал чемпионата в Малайзии
Виктория Казанцева из Московской области завоевала золотую и бронзовую медали на Открытом чемпионате Малайзии по прыжкам в воду. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Казанцева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта в Электростали, первенствовала в прыжках с 10-метровой вышки среди женщин. Бронзу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина она завоевала в паре с Викторией Фроловой.
Четвёртый Открытый чемпионат Малайзии по прыжкам в воду прошел в Куала-Лумпуре. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран.
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