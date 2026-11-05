Талдомские хирурги за 7,5 часов удалили пациенту сложную грыжу

05 ноября 2026, 19:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Талдомского отделения Дубненской больницы удалили пациенту 35-сантиметровую грыжу. Сложная операция длилась 7,5 часов, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В отделение обратился мужчина со сложной послеоперационной грыжей. Размер образования составлял 35x15 сантиметров. Помимо этого, обследование показало обширные рубцы на брюшной стенке. Это создавало при новом вмешательстве большой риск осложнений.



Хирурги решили использовать передовую комбинированную методику. Они работали сразу в нескольких анатомических пространствах, чтобы устранить дефект, почти не травмируя уже повреждённые ткани.

«Мы применили гибридную технологию, которая сочетает два доступа: внебрюшинный и трансабдоминальный, то есть через переднюю брюшную стенку. Это позволило аккуратно устранить грыжу и установить укрепляющую сетку, обойдя зоны сильного рубцевания. Операция заняла 7,5 часов, несмотря на минимальные проколы. Такая методика сочетает надёжность открытой хирургии с преимуществами малоинвазивного подхода. После операции пациент быстрее восстанавливается», – пояснил заведующий хирургическим отделением Вадим Афроськин.