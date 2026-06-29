Подмосковная прыгунья в воду Казанцева завоевала три медали первенства Европы

29 июня 2026, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Виктория Казанцева из Московской области в составе сборной России завоевала золото первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Казанцева представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Электростали. В дуэте с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга она выиграла соревнования в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди юниорок 14-18 лет.

«Ранее Виктория заняла второе место в прыжках с 10-метровой вышки и первое – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с московской спортсменкой. А Илья Надеев из Подмосковья одержал победу в смешанных командных соревнованиях. Он также тренируется в областном Центре олимпийских видов спорта», – отметили в пресс-службе.