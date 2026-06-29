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Подмосковные пловцы завоевали четыре медали на чемпионате России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Все три высшие награды Подмосковью принёс Александр Степанов.

«Александр показал лучший результат на дистанции пять километров среди мужчин, а также на дистанции десять километров и в спринте на выбывание», — говорится в сообщении.
А серебряную медаль получил Денис Адеев по итогам марафонского старта на десять километров.

Оба подмосковных пловца выполнили отборочный норматив для участия в чемпионате Европы.

Чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит в селе Засечное Пензенской области с 25 по 29 июня.
Лев Каштанов

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