Подмосковные пловцы завоевали четыре медали на чемпионате России

29 июня 2026, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Все три высшие награды Подмосковью принёс Александр Степанов.



