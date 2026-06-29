Регбистки «ВВА-Подмосковье» стали серебряными призёрами чемпионата России
Подмосковная женская команда «ВВА-Подмосковье» завоевала серебро чемпионата России по регби-15. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«ВВА-Подмосковье» уверенно дошла до финала и вновь подтвердила статус одной из сильнейших команд России. В финальном матче подмосковные регбистки встретились на стадионе «Слава» со сборной Москвы. Матч завершился со счётом 38:3 в пользу столичной команды.
В министерстве поздравили спортсменок с завоеванием наград чемпионата.
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