Подмосковная программа компенсации аренды жилья охватила порядка 15 тыс. медиков
Программа компенсации аренды жилья в Подмосковье охватила около 15 тыс. медработников. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
«В Московской области медики, не имеющие собственного жилья, могут оформить компенсацию аренды за съёмное. С начала года расширен перечень специальностей, имеющих право на компенсацию. Кроме того, введена дифференцированная система выплат. С начала реализации программой компенсацией аренды жилья воспользовались почти 15 тыс. медработников», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Теперь воспользоваться мерой соцподдержки также могут заведующие структурными подразделениями медицинских организаций и заведующие ФАПами. Размер выплаты зависит от удалённости городского округа. Он составляет до 30 тыс. рублей для одного медика и до 45 тыс. рублей – для супружеской пары.
Получить выплату могут медработники, которые соответствующие ряду условий. Например, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном подмосковному Минздраву, которое расположено на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма от администраций городских округов.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. uslugi.mosreg.ru Её рассмотрят в течение 10 рабочих дней.