Свыше 17% рожениц в Подмосковье – приезжие из других регионов
Более 17% женщин, родивших в Подмосковье, приехали из других регионов России. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
«Доля женщин, приехавших на роды в Московскую область, превышает 17%. Это говорит о востребованности наших перинатальных центров и роддомов, а также о высокой квалификации медиков. В наших родовспомогательных учреждениях будущим мамам доступны разные виды родов, включая мягкие, вертикальные, партнёрские или в сопровождении доулы. Эти услуги оказываются бесплатно», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». https://mama.zdrav.mosreg.ru/