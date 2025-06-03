В Подмосковье открыли седьмой по счёту центр репродуктивного здоровья семьи
В Раменской больнице начал работу Центр репродуктивного здоровья семьи. Он стал седьмым по счёту в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Принимать пациентов будут в женской консультации Центра материнства и детства. Задача – комплексное сопровождение супружеских пар, которые планируют беременность или испытывают сложности при зачатии ребёнка.
«Мы создаём в Подмосковье сеть центров репродуктивного здоровья семьи. На данный момент их семь, а до конца года откроем ещё один. В одном месте в комфортных условиях семейная пара, мечтающая о ребёнке, может получить весь комплекс медицинской помощи – от профилактики и диагностики до лечения и сопровождения беременности», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В центрах репродуктивного здоровья семьи принимают акушеры-гинекологи, репродуктологи, эндокринологи, урологи-андрологи и другие специалисты. Пациентов обслуживают бесплатно, по полису ОМС.
Записаться в центр можно на приёме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8(800)550-30-03.