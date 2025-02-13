Подмосковная промышленность за год отгрузила продукции на 6,6 трлн рублей

Фото: пресс-служба компании «Меттойл»
Производители Подмосковья по итогам прошедшего года отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работ и услуг собственными силами более чем на 6,6 трлн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В 2024 году промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товаров, работ и услуг на 6 трлн 654 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 19,5%. Основной объём отгрузки – более 6 трлн рублей – пришелся на обрабатывающий сектор промышленности региона», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Лидерство по объёму отгруженной продукции в регионе удерживает пищевая промышленность. По итогам 2024-го производители продуктов отгрузили товаров на 1,3 трлн рублей. По сравнению с 2023-м показатель увеличился на 18,4%.
Отметку в 1 трлн рублей отгрузки преодолел сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Объёмы отгрузки в годовом выражении выросли сразу на 46,8%. Ещё четыре промышленных сектора региона в 2024 году отгрузили товаров, работ и услуг более чем на 300 млрд рублей. Это предприятия по производству прочей неметаллической минеральной продукции (397 млрд рублей), химическая промышленность (390 млрд рублей), а также производители резиновых и пластмассовых изделий (357 млрд рублей).
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Лора Луганская