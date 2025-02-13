В Подмосковье оптимизировали услугу по вхождению в реестр местных производителей

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Попасть в реестр «100% Подмосковье» производителям из Московской области теперь будет удобнее благодаря оптимизации соответствующей услуги на региональном госпортале: там стал доступен обновлённый перечень требований и появился сервис проверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба областного Мингосуправления.
«Всего через региональный госпортал предоставляется более 390 услуг. Одна из них помогает областным брендам попасть в реестр «100% Подмосковье». Теперь эта услуга стала удобнее благодаря оптимизации», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Заявление на включение в реестр «100% Подмосковье» предприниматели могут подать бесплатно через раздел «Развитие бизнеса» — подраздел «Поддержка бизнеса и предпринимательства».
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