В Орехово-Зуеве построят производство смазочных материалов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производственный комплекс по выпуску смазочных материалов построит компания «Магна» на территории Орехово-Зуевского округа, участок для реализации проекта фирма получила на льготных условиях: в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём первоначальных инвестиций компании «Магна» в запуск производства составит 200 миллионов рублей. На новом предприятии планируется создать 15 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2028 год», — сказала зампред областного правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов добавил, что под реализацию проекта отведён участок площадью пять гектаров. Там разместятся производственное помещение, лабораторный центр, линия фасовки, склады сырья и склад готовой продукции и офис.
На предприятии будут выпускать масла для дизельных и бензиновых двигателей, а также компрессорные, редукторные, и гидравлические масла и пр.
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