Подмосковная рыбная продукция укрепляет позиции на зарубежных рынках

25 августа 2026, 19:48

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С начала года экспорт рыбных консервов и икры из Московской области вырос на 20% в стоимостном выражении по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.





В натуральном выражении за рубеж поставлено около 1500 тонн продукции. Главными импортёрами подмосковных рыбных консервов и икры стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия.

«Рост экспорта рыбных консервов и икры говорит о востребованности продукции предприятий региона за рубежом. Сегодня наши производители успешно работают на рынках зарубежных стран, наращивают объёмы поставок и укрепляют деловые связи с партнёрами», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.