В Подмосковье около 1000 специалистов ЖКХ научились оказывать первую помощь

В Подмосковье около 1000 специалистов ЖКХ научились оказывать первую помощьОбучение выстроено по принципу «Оценить – принять решение – действовать». Оно включает полный алгоритм оказания помощи пострадавшим до прибытия медработников.
«Программа рассчитана на 16 академических часов. Слушатели учатся оценивать состояние пострадавшего; выполнять сердечно-лёгочную реанимацию; останавливать кровотечения и фиксировать травмы; оказывать помощь при ожогах, отравлениях и электротравмах; поддерживать пострадавшего психологически и контролировать его состояние до приезда врачей; пользоваться аптечкой первой помощи; знать правовые основы при оказании помощи», – рассказали в министерстве.
Курс обязателен для специалистов с повышенным риском и тех, кто по должности должен уметь оказывать первую помощь. Это бригадиры, мастера участков, инженеры по охране труда, руководители подразделений, члены комиссий, а также лица, выдающие наряды‑допуски, и все новые работники.
Важная часть курса – практика на тренажёрах. На манекенах отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации с контролем глубины нажатий и правильности вдохов. После успешной сдачи теории и практики данные сотрудника вносят в реестр обученных по охране труда. Проходить обучение нужно не реже раза в три года.
Зарегистрироваться на программу «Оказание первой помощи пострадавшим» можно на сайте комбината.
Ранее сообщалось, что на комбинате с начала года работам повышенной опасности обучили 934 специалиста ЖКХ. Занятия проводили по программе «Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности».