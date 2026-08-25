Спикер Мособлдумы Брынцалов отметил заслуги педагогов Балашихи

25 августа 2026, 19:01

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба Мособлдумы)

Августовская педагогическая конференция состоялась в школе №12 в балашихинском микрорайоне Новое Павлино. Участие в ней принял председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Брынцалов отметил высокое качество школьного образования в округе — по этому показателю Балашиха неизменно входит в число лидеров Московской области.





«Здесь умеют учить и учиться», — подчеркнул Брынцалов.