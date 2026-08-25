Спикер Мособлдумы Брынцалов отметил заслуги педагогов Балашихи
Августовская педагогическая конференция состоялась в школе №12 в балашихинском микрорайоне Новое Павлино. Участие в ней принял председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Брынцалов отметил высокое качество школьного образования в округе — по этому показателю Балашиха неизменно входит в число лидеров Московской области.
«Здесь умеют учить и учиться», — подчеркнул Брынцалов.Он напомнил, что из более двух с половиной тысяч выпускников балашихинских школ в текущем году медали «За особые успехи в учении» получили 530 человек. Кроме того, 57 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов, шесть человек набрали по 100 баллов на двух экзаменах, а ученица школы №3 Анастасия Леденкова стала трёхсотбалльницей.
Брынцалов подчеркнул, что такие результаты во многом являются заслугой педагогов, поблагодарил их за работу и пожелал крепкого здоровья и новых профессиональных успехов.