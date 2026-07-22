Подмосковная саблистка Егорян поедет на чемпионат мира в Гонконге

22 июля 2026, 16:15

оригинал Я. Егорян (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Яна Егорян из Московской области выступит на чемпионате мира по фехтованию, который состоится 22-30 июля в Гонконге. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.