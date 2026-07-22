Подмосковная саблистка Егорян поедет на чемпионат мира в Гонконге
Яна Егорян из Московской области выступит на чемпионате мира по фехтованию, который состоится 22-30 июля в Гонконге. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В составе женской сборной России Егорян выступит в личном и командном первенствах. Её партнёршами по команде станут Алина Михайлова, Александра Михайлова, Ольга Никитина и Анастасия Шорохова.
Российская сборная впервые с 2019 года выступит на мировом первенстве под национальным флагом и в национальной форме. В соревнованиях примут участие свыше 1000 фехтовальщиков из более чем 100 стран. Они разыграют 12 комплектов наград в индивидуальных и командных турнирах по рапире, шпаге и сабле.
Женские соревнования саблисток в личном первенстве пройдут 23 и 26 июля, а 29 июля состоится командное первенство.
Для Яны Егорян чемпионат мира в Гонконге станет четвёртым крупным международным стартом сезона. В апреле на этапе Кубка мира в Афинах она завоевала серебро. В мае на этапе в Лиме подмосковная саблистка стала бронзовым призёром. В июне на чемпионате Европы во Францит она завоевала серебряную медаль в личном первенстве и золото в командном турнире в составе сборной.
На чемпионате мира прошлого года в Тбилиси Егорян выиграла личное первенство. В Гонконге ей предстоит защитить титул.
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