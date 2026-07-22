Стали известны итоги поисков пропавшей школьницы из Подмосковья
В Подмосковье нашли живой 13-летнюю школьницу, пропавшую несколько дней назад в Пущино. Об этом сообщили в областном СК и прокуратуре.
Девочку обнаружили днем в городе Старая Купавна — примерно в 150 километрах от дома. В ближайшее время ее доставят к следователю для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, школьница пропала три дня назад. Изначально предполагалось, что она отправилась искать свое кольцо и в какой-то момент перестала отвечать на звонки. Близкие подозревали, что девочка могла уехать к 25-летнему интернет-другу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетней. В ее поисках вместе с правоохранителями участвовали сотни волонтеров.
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