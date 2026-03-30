Подмосковная саблистка Егорян завоевала золото на этапе Кубка мира

Яна Егорян из Химок взяла золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



В командном первенстве среди женщин не было равных российской сборной, в составе которой выступила саблистка из Московской области, двукратная олимпийская чемпионка Егорян. В финале россиянки уверенно победили команду США со счётом 45:32.

Турнир проходил с 25 по 30 марта в Ташкенте. Российские спортсмены выступали на нём в нейтральном статусе.

Лора Луганская

